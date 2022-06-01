В России арестовали генерала за провал наступления на Николаев 6 1.06.2022, 7:34

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Он командовал наиболее боеспособной 58-й армией Южного военного округа РФ.

В России арестовали генерал-лейтенанта Михаила Зуська. Вероятной причиной его ареста стал провал наступления на Юге Украины.

Зусько руководил наиболее боеспособной 58-й армией Южного военного округа России. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

По словам Цаплиенко, в его руки попала аудиозапись перехваченного разговора оккупантов, в котором один из захватчиков рассказал об аресте генерала.

"Мне в руки попал интересный аудиоперехват разговоров одного из тех осетин, кто, вероятно, воюет на стороне оккупантов. Из него следует, что генерала Михаила Зуська, который командует наиболее боеспособной российской 58-й армией, арестован. За неудачи при наступлении в районе Николаева", – написал Цаплиенко.

Зусько имеет украинские корни – он родился на Волыни. Однако, по словам журналиста, жители украинского региона, откуда он родом, скорее всего, больше не считают его украинцем.

Как следует из разговора, генерал якобы "сливал" Вооруженным силам Украины позиции русских под Николаевом, что помогло украинским военным успешно уничтожать захватчиков, а наступление на город при этом было заблокировано.

"Не в последнюю очередь, судя по разговору, на решение об аресте повлияло происхождение Зуська. Он родился на Волыни, однако, думаю, настоящие волыняки, которые дерутся за свой дом, больше не считают его украинцем", – отметил Цаплиенко.

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