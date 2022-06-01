В Херсонской области украинцы обратили в бегство войска РФ, пытавшиеся прорваться в тыл ВСУ

В Херсонской области украинцы обратили в бегство войска РФ, пытавшиеся прорваться в тыл ВСУ1
- 1.06.2022, 7:46
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Оккупанты ретировались на исходные позиции.
В районе Добрянки, на севере Херсонской области вражеская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в тыл украинских подразделений.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Попытка ДРГ была неудачной, поскольку защитники Украины дали отпор и захватчикам пришлось ретироваться на исходные позиции.
Кроме того, оккупанты проводили воздушную разведку с помощью беспилотника "Орлан-10", но точный выстрел украинского зенитно-ракетного подразделения уничтожил вражескую технику.