Украинские бойцы ликвидировали командира снайперов РФ

Украинские бойцы ликвидировали командира снайперов РФ6
- 1.06.2022, 9:31
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Уничтожена также группа российских офицеров.
Бойцы ВСУ ликвидировали еще одну группу офицеров РФ, в том числе командира подразделения снайперов.
Об этом сообщает «Оперативный ВСУ»:
Командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей официально - денацифицирован и демилитаризован.
Старший лейтенант Горлатых Дмитрий официально - денацифицирован и демилитаризован.
Лейтенант Агарагимов Аслан официально - денацифицирован и демилитаризован.
Лейтенант Ханнанов Ильдар официально - денацифицирован и демилитаризован.