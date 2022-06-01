Украинские бойцы ликвидировали командира снайперов РФ 6 1.06.2022, 9:31

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Уничтожена также группа российских офицеров.

Бойцы ВСУ ликвидировали еще одну группу офицеров РФ, в том числе командира подразделения снайперов.

Об этом сообщает «Оперативный ВСУ»:

Командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей официально - денацифицирован и демилитаризован.

Старший лейтенант Горлатых Дмитрий официально - денацифицирован и демилитаризован.

Лейтенант Агарагимов Аслан официально - денацифицирован и демилитаризован.

Лейтенант Ханнанов Ильдар официально - денацифицирован и демилитаризован.

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