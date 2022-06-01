закрыть
1 июня 2022, среда, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские бойцы ликвидировали командира снайперов РФ

6
  • 1.06.2022, 9:31
  • 8,878
Украинские бойцы ликвидировали командира снайперов РФ

Уничтожена также группа российских офицеров.

Бойцы ВСУ ликвидировали еще одну группу офицеров РФ, в том числе командира подразделения снайперов.

Об этом сообщает «Оперативный ВСУ»:

Командир взвода снайперов старший лейтенант Носков Андрей официально - денацифицирован и демилитаризован.

Старший лейтенант Горлатых Дмитрий официально - денацифицирован и демилитаризован.

Лейтенант Агарагимов Аслан официально - денацифицирован и демилитаризован.

Лейтенант Ханнанов Ильдар официально - денацифицирован и демилитаризован.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников