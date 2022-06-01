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Белорусские фуры неделями стоят на выезде из Грузии

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  • 1.06.2022, 13:13
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Белорусские фуры неделями стоят на выезде из Грузии

Посольство рекомендует белорусским грузоперевозчикам прорабатывать альтернативные маршруты.

На выезде из Грузию в Россию очередь растягивается на 100 километров, а стоять в них приходится 3-4 недели без еды и средств гигиены, сообщают белорусские перевозчики, пишет thinktanks.by.

Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков (БАМАП) обратилась в посольство Беларуси в Грузии. Там им назвали несколько причин сложившейся ситуации:

увеличение спроса на продовольственные товары в связи с назревающим продовольственным кризисом в мире;

начало сезона сельхозработ в Грузии и Армении;

рост торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России с Грузией и Арменией;

отсутствие возможности транзита грузов через порты Украины;

низкая пропускная способность единственного погранперехода между Россией и Грузией (Арменией).

Грузовики, которые едут от портов Грузии, а также со стороны границы с Азербайджаном к российской границе, не доезжают до Тбилиси. Полиция отправляет их на стоянки для ожидания прохождения очереди.

«В большинстве случаев эти места представляют собой съезд с главной дороги на грунтовую дорогу, где транспортные средства стоят в несколько плотных колон и ожидают очереди на выезд в следующее место стоянки. Время ожидания в таких местах составляет 1-2 недели», - говорится в сообщении БАМАП.

При этом данные места не обустроены туалетами, нет возможности пополнить запасы продуктов питания, воды, медикаментов и средств гигиены, а также провести валютно-обменные операции и снять наличные денежные средства. Для этого необходимо добираться до ближайшего населенного пункта самостоятельно.

На сегодняшний день в Грузии не все белорусские банковские карты принимаются к оплате. По имеющейся информации, успешная оплата с карт физических лиц возможна лишь с карт «Беларусбанка».

При подъезде к границе также определено место стоянки для ожидания. Оттуда фуры со скоропортящимися товарами пропускают по «зеленому коридору» в течении нескольких суток.

Ассоциация советует водителям иметь запасы продуктов, воды, медикаментов и средств гигиены, а также банковскую карту «Беларусбанка» и наличные деньги.

Посольство рекомендует белорусским грузоперевозчикам прорабатывать альтернативные маршруты движения для выезда из Грузии. Например, через Азербайджан.

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