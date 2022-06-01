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На Херсонщине ВСУ уже освободили более 20 населенных пунктов

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  • 1.06.2022, 20:44
  • 4,342
На Херсонщине ВСУ уже освободили более 20 населенных пунктов

ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.

На Херсонщине со стороны Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов.

Об этом глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сказал в эфире телемарафона, передает Укринформ.

"Со (стороны) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов", - сказал Лагута.

Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.

Также Лагута отметил, что Херсонщину покинули около 50% населения.

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