На Херсонщине ВСУ уже освободили более 20 населенных пунктов

На Херсонщине ВСУ уже освободили более 20 населенных пунктов4
- 1.06.2022, 20:44
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ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.
На Херсонщине со стороны Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов.
Об этом глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сказал в эфире телемарафона, передает Укринформ.
"Со (стороны) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов", - сказал Лагута.
Он подчеркнул, что ВСУ продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.
Также Лагута отметил, что Херсонщину покинули около 50% населения.