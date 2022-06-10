Украинская авиация ударила по скоплениям россиян в пяти населенных пунктах Херсонщины 1 10.06.2022, 7:54

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За сутки на Донбассе украинские защитники отбили семь вражеских атак.

Украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам и местам скопления противника в пяти населенных пунктах Херсонщины.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщает Генштаб ВСУ.

«Наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым складам противника в районах пяти различных населенных пунктов Херсонщины», - говорится в сообщении.

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