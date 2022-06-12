Украинская разведка: У России есть план на 120 дней войны 3 12.06.2022, 10:27

2,444

Представитель ГУР рассказал о планах Кремля.

У России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте. Из-за неудач они вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений. Москва по-прежнему ставит перед собой задачу захвата украинского государства и может перебросить еще 40 батальонных тактических групп. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Как сообщил Департамент коммуникаций ГУР, у российских властей есть план на войну с Украиной на 120 дней. Дальнейшие их действия будут зависеть от ситуации на фронте.

"У нас есть подтвержденная информация, что у россиян есть план на 120 дней войны. Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того насколько противник добьется успеха или наоборот потерпит поражение на востоке Украины. Однако цели так называемой специальной военной операции, о которой Путин заявлял в начале войны, россиянам так и не удалось достичь", - объяснил Скибицкий.

По его словам, в связи с неудачами войск захватчика Генштабу РФ приходится каждые 30 дней менять свои планы по вторжению и акцентировать усилия только на конкретных направлениях.

Также представитель разведки отметил, что на территории Украины сейчас 103 батальонных тактических группы российских войск. Еще 40 БТГр в резерве и могут принять участие в боевых действиях.

Кроме того, несмотря на провал блицкрига, Россия по-прежнему ставит перед собой задачу захвата всей территории Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».