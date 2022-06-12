В оккупированном россиянами Бердянске с утра прогремели взрывы 3 12.06.2022, 11:39

4,540

Часть города без света.

12 июня во временно оккупированном Россией Бердянске Запорожской области около 05:00 утра произошел пожар на электрической подстанции. Об этом пишут Telegram-каналы города и местные жители, а также ресурсы оккупантов, пишет liga.net.

Часть людей утверждает, что слышали три взрыва, другие говорят, что ничего такого не было. Некоторые пишут о "прилетах", однако от украинских войск до Бердянска – примерно 90 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».