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В оккупированном россиянами Бердянске с утра прогремели взрывы

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  • 12.06.2022, 11:39
  • 4,540
В оккупированном россиянами Бердянске с утра прогремели взрывы

Часть города без света.

12 июня во временно оккупированном Россией Бердянске Запорожской области около 05:00 утра произошел пожар на электрической подстанции. Об этом пишут Telegram-каналы города и местные жители, а также ресурсы оккупантов, пишет liga.net.

Часть людей утверждает, что слышали три взрыва, другие говорят, что ничего такого не было. Некоторые пишут о "прилетах", однако от украинских войск до Бердянска – примерно 90 км.

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