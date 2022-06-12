Депутат Европарламента: Перед европейскими политиками должен быть поднят белорусский вопрос 5 12.06.2022, 16:38

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Пятрас Ауштрявичюс считает, что нынешний виток истории в Беларуси еще не завершен.

На саммите Евросоюза в Брюсселе, который пройдет 23-24 июня, и на котором должна решиться судьба Украины, Молдовы и Грузии, как кандидатов в члены Евросоюза, должна упоминаться и Беларусь. Как страна, которая тоже хочет идти по европейскому пути. В этом уверен депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, пишет Delfi.

"В июне в Брюссель прибывает поезд из трех восточноевропейцев. Белорусского вагона там нет. Это геостратегическое решение для Украины. Представьте себе возможность получить статус кандидата, ничего не говоря о Беларуси! Конечно, мы не можем ничего изменить, пока Лукашенко у власти, но есть нация, которая является настоящим сувереном", — говорит Пятрас Ауштрявичюс.

По словам политика, белорусский вопрос перед европейскими политиками должен поднять президент Литвы Гитанас Науседа.

"Главная задача для Науседы 23-24 июня в Брюсселе — бороться за Беларусь и напомнить, что рядом с помощью Украине, Молдове, особыми условиями для Грузии есть и белорусский народ, и у нас есть его представители... Для нас — это быть или не быть: иметь в будущем нормального соседа с определенными условиями. Но и они должны заявить о своем будущем", — считает Ауштрявичюс, ожидая письма с четкой позицией по вопросу будущего пути Беларуси представителям саммита от демсил нашей страны.

Нынешний виток истории в Беларуси еще не завершен, уверен политик.

"Правда белорусы боятся, многого не понимают. Но это экзистенциальный выбор. Не все будут голосовать за одно и то же. Мы знаем, что на востоке Беларуси есть диссиденты, все они под влиянием пропаганды, но нация должна когда-нибудь проснуться. Для кого мы делаем эти инвестиции? Почему мы носим бело-красно-белый флаг? Какова наша историческая вера в это государство?" — резюмирует Пятрас Ауштрявичюс.

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