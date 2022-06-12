В Беларуси изменятся маршруты и график некоторых поездов 12.06.2022, 22:45

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Отдельные поезда региональных линий экономкласса будут отменены.

Белорусская железная дорога информирует о временном изменении в графике движения некоторых поездов.

В связи с проведением плановых технических работ 14 и 15 июня меняется движение отдельных пассажирских поездов на участке Кричев – Белынковичи, сообщает БелТА.

«Поезд межрегиональных линий экономкласса №633/634 Орша – Коммунары отправится со станции Орша-Центральная в 03.52 (действующим расписанием) и прибудет на станцию Коммунары в 9.58 (на 21 минуту позже). В обратном направлении со станции Коммунары поезд отправится в 13.58 и далее будет следовать измененным расписанием. На станцию Орша –Центральная поезд прибудет в 19.04 (действующим расписанием). Кроме того, будут отменены отдельные поезда региональных линий экономкласса, следующие по маршруту Кричев – Коммунары. Некоторые поезда, курсирующие на участке Кричев - Белынковичи будут следовать измененным расписанием и маршрутом», – рассказали в БЖД.

Также в связи с плановыми ремонтными работами на участке Могилев – Жлобин 20-23, 27, 28 и 30 июня изменяется расписание поезда №615/616 Могилев – Гомель. В эти дни поезд отправится из Могилева на 2 часа 35 минут раньше графика - в 8.25 и прибудет в Гомель на 2 часа 5 минут раньше графика – в 11.38.

Отдельные поезда региональных линий экономкласса будут отменены, а также будут следовать измененным расписанием и маршрутом на участке Могилев – Жлобин.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия, других изменениях в расписании движения поездов можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также по единому номеру 105 контакт-центра БЖД.

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