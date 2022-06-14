Жителям Гомельской области разошлют «учебные» повестки в военкомат 23 14.06.2022, 11:25

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иллюстрационное фото

Зачем?

Во время «мобилизационных учений», которые пройдут в Гомельской области с 22 июня по 1 июля, военнообязанным разошлют повестки. Об этом рассказал начальник обособленной группы Чечерского района Дмитрий Гулинков:

«Во время учений будут отработаны вопросы оповещения военнообязанных, состоящих на воинском учете. Гражданам, получившим повестку, необходимо явиться в указанное время, дату и место. Данное мероприятие носит исключительно учебный характер».

В то же время он напомнил, что «за уклонение от исполнения воинской обязанности предусмотрена административная и уголовная ответственность».

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