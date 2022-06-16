Химик рассказал, как в домашних условиях сделать фильтр для воды 5 16.06.2022, 12:18

4,510

Для такого фильтра необходимо совсем немного «оборудования».

В домашних условиях можно самостоятельно сделать фильтр, позволяющий весьма неплохо очистить воду. Подробнее о том, как это можно сделать рассказал украинский химик Глеб Репич.

Чтобы вода не имела неприятного запаха или вкуса, необходимо совсем немного. Достаточно иметь под рукой пластиковую бутылку, немного пепла, угля, песка и камней. В первую очередь проводится активация угля. Если же в наличии есть активированный уголь, то это значительно упрощает задачу.

«Необходимо залить пепел водой и затем прокипятить смесь. Полученный раствор предварительно протирается сквозь сито прикрытое салфеткой. Дальше древесный уголь заливается этим раствором и варится на протяжении нескольких часов, еще раз тщательно фильтруется и высушивается», — говорит Репич.

Дальше собирается непосредственно сам фильтр. В пластиковой бутылке обрезается дно, в крышечке оставляете отверстие небольшого размера. Дальше крышка закрывается куском плотной ткани и накручивается на саму бутылку. В перевернутую емкость нужно насыпать слой песка. Следующий слой – активированный уголь. Его нужно максимально хорошо утрамбовать. Если используются таблетки, то нужно хотя бы 50 штук. Дальше кладется слой камней. На этом сооружение фильтра закончено. Под бутылкой ставится емкость, куда будет постепенно капать очищенная от грязи вода.

Стоит помнить о том, что с помощью самодельного фильтра получится очистить воду исключительно от растворенных веществ. Микробы никуда не денутся, поэтому перед употреблением такую воду нужно тщательно прокипятить на протяжении нескольких минут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».