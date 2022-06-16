Суд вынес приговор вдове Андрея Зельцера

Суд вынес приговор вдове Андрея Зельцера9
- 16.06.2022, 14:02
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Сама Мария в судебных заседаниях не участвовала.
Суд вынес приговор политзаключённой Марии Успенской — вдове Андрея Зельцера. Ей назначили принудительное лечение, с нее также взыщут 100 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Так называемая экспертиза выявила у женщины психическое расстройство. Сама Мария в судебных заседаниях не участвовала, ее интересы представляет мать. Суд проходил в закрытом режиме.
Напомним, Марии Успенской предъявили обвинение в соучастии в убийстве сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка по ч. 2 ст. 139 УК РБ. Ее задержали 28 сентября прошлого года — после перестрелки, в результате которой погибли ее муж Андрей Зельцер и сотрудник КГБ.