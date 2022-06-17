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В Беларуси на рынке труда наметилась еще одна негативная тенденция

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  • 17.06.2022, 15:55
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В Беларуси на рынке труда наметилась еще одна негативная тенденция

На этот раз есть вопросы по новым рабочим местам.

В Беларуси организации стали меньше запускать новые рабочие места. Как сообщает Белстат, за январь-март на вновь созданные рабочие места трудоустроили почти 11,7 тысячи человек. Это на 1035 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Журналисты zerkalo.io посмотрели, как ситуация отличается по регионам.

В статистику включаются также реконструированные предприятия, а также расширенные производства и или количества смен. При этом не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

Заметнее всего в первом квартале упали темпы запуска новых рабочих мест в Могилевской области — до 463-х. Это на 39,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Витебской области в январе-марте создали на 33,1% меньше рабочих мест, чем годом ранее.

В плюсе по этому показателю оказались Брестская область (+21,4%) и Минск (+0,9%). Остальные регионы — в минусе.

Какие еще проблемы возникли на рынке труда

Одна из основных проблем на рынке труда — дефицит отдельных работников. Среди таких специалистов — врачи и медсестры.

При этом в марте бизнес начал массово увольнять сотрудников. Информацию про массовые увольнения подтверждает также статистика. Среди сфер, в которых стали активно прощаться с работниками, — ИТ-отрасль и торговля автомобилями.

Еще один проблемный вопрос — низкий размер пособия по безработице. Его максимальный размер — до двух базовых величин (64 рубля). На такую сумму может рассчитывать любой, кто станет на биржу труда, будь это потерявший работу чиновник или ИТ-специалист. При этом среднее пособие, как правило, держится на уровне 30 рублей.

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