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Генштаб ВСУ: С начала войны с территории Беларуси по Украине была запущена 61 ракета

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  • 2.06.2022, 18:43
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Генштаб ВСУ: С начала войны с территории Беларуси по Украине была запущена 61 ракета

С территории Беларуси было совершено 1211 самолетовылетов.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия совершила 551 пуск крылатых ракет типа «Искандер» и «Калибр», из них 61 ракета была выпущена с территории Беларуси. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, с начала боевых действий российские войска совершили 5722 самолетовылета оперативно-тактической авиации и 551 пуск крылатых ракет типа «Искандер» и «Калибр.

«Из них с территории Республики Беларусь было совершено 1211 самолетовылетов — более 20% от общего количества — и 61 пуск крылатых ракет типа «Искандер» с целью поражения объектов критической инфраструктуры Украины», — сказал представитель Генштаба.

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