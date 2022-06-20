Из Шариковых в Петры 2 20.06.2022, 9:43

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Это уже не политика, а психиатрия.

Российский социолог Игорь Эйдман в интервью эстонскому порталу «Делфи» оценил последние высказывания Путина на исторические темы.

- Вы только что сказали, что если Путин добьется успеха в Украине, Молдова будет следующей. А как вы оцениваете угрозу в отношении стран Балтии?

- Угроза велика. Когда Путин выступал по случаю 340-летия Петра I со своими историческими квазизнаниями, он четко дал понять, что Нарва — «русский город» и что «Петр I вернул ее России». Судя по всему, Путин считает себя уже следующим Петром Великим или Владимиром I. Если у него будет возможность, он, конечно, будет точить зубы и на Прибалтику. И если он решит, что США не будут вмешиваться в военном отношении, если Россия будет захватывать Прибалтику, то я не сомневаюсь, что так и будет. Если, конечно, победит в Украине.

Другой вопрос, что он ошибется в прогнозе, как он сделал в Украине, когда думал, что США не будут вмешиваться. Он решит, что США не начнут войну, а они начнут. Так может развязаться ядерная война. Пока Путин жив и сидит в Кремле, риск ядерной войны чрезвычайно высок. Его присутствие в Кремле — угроза самому существованию всего человечества. В последнее время говорят о глобальном потеплении как о серьезной угрозе, но сейчас глобальная проблема - сумасшедший Путин во главе ядерного государства. Пока мир не найдет решения — а решения этого безумия могут быть только радикальными — угроза ядерной войны будет только возрастать.

- Путин же - простой КГБ-шник. Кто ему вбил в голову идею Петра I, Новороссии и Малороссии? Этому же не учили в КГБ в советское время.

- В школе КГБ ему привили основные ценности: ненависть к Западу, демократии, Америке и к либерализму, русский шовинизм, презрение к братьям наших меньшим, как воспринимали москвичи и петербуржцы жителей союзных республик. Я с КГБ-шниками не общался, конечно, но такие настроения были очень распространены среди людей, близких к власти, особенно тех, кто служил в силовых структурах.

Все это было у него, а в 1990-е годы он предпочел временно забыть об этом, чтобы заняться воровством и сколачиванием капитала. А тут ему свезло, как Шарикову в известном романе Булгакова («Собачье сердце“ - прим. ред.). Сначала Собчак помог, потом семья Ельцина. В первые годы он был трусоват и осторожен, и на первые четыре года оставил у власти представителей клана Ельциных, таких как глава администрации президента Волошин и премьер-министр Касьянов. Только со второго срока он от них избавился и начал продвигать своих людей.

А дальше процесс пошел сам по себе, с экономикой повезло, появились деньги на ведение войны, и на модернизацию армии, и на спецслужбы. Проблема таких незначительных людей в том, что когда они очень быстро поднимаются очень высоко, у них начинается что-то вроде Кессонной болезни. Это как ныряльщик в океане: если он всплывет слишком быстро, его мозг вкипает. Видимо, с ним что-то случилось, и он сошел с ума, все более и более удаляясь от реальности и живя в мире, где он представляет себе, что он крутой, что он новый император, должен войти в историю как великий правитель, как Петр I.

Петр I вошел в историю как основатель Империи Романовых (династия началась раньше, но Петр I стал императором), а после была новая империя - Советский Союз. Теперь он думает, что будет императором третьего путинского рейха. Представьте себе человека у власти в России и в окружении полных подхалимов и прихлебателей, которые несут ему полную ахинею о том, какой он великий и гениальный, и оценивают каждый пук «как великое произведение искусства». Понятно, что даже у мудрого и рационального человека поедет крыша. Но если это какой-то жлоб из питерской подворотни, то он, конечно, сойдет с ума. Он действительно потихоньку начал сходить с ума и сейчас выглядит совершенно неадекватным человеком.

Говорят, что на Путина повлияла изоляция во время пандемии COVID, когда он годами просидел в бункере, и к нему приходили прихлебатели, такие как Мединский или Ковальчук, и рассказывали сказки о его величии и о том, как он станет одним из великих императоров, когда он завоюет «неблагодарную» Малороссию, как радостно будут приветствовать российских солдатам и целовать им сапоги. Он поверил всему этому и окончательно сошел с ума.

Это уже не политика, а психиатрия. Предсказать его действия может только психиатр, а не политолог. Его действия нерациональны, как у обычного европейца. Макрон и Шольц пытаются с ним договориться, потому что привыкли думать, что можно договориться со всеми, даже с самыми неприятными человеком. Он может даже плохо пахнуть, но поговорить с ним нужно. Но с Путиным нельзя договориться, потому что он руководствуется не своими личными эгоистичными представлениями, а своими параноидальными идеями о собственном величии и необходимости войти в историю как великий император. Бессмысленно с ним разговаривать. С ним должен разговаривать психиатр, а еще лучше, санитар со смирительной рубашкой.

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