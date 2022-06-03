ВСУ ударили по «Солнцепеку» россиян в разгар съемок пропагандистов 13 3.06.2022, 20:34

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Видеофакт.

Украинские военные отработали по позициям оккупантов в зоне активных боевых действий, как раз тогда как рашистов привлекли к съемкам для российской пропаганды.

Сюжет показали в Известиях, передает unian.net.

Кремлевские телевизионщики снимали для ролика работу "Солнцепека", которым Шойгу и Путин очень гордятся.

Пропагандист на камеру расхваливал мощности машины, рассказывая о "разрушительном термоборическом эффекте" выпущенных ракет: "Это 100% деморализующая, очень мощная така история. Сочетание "пряника" в виде информационной работы при помощи громкоговорителей и такого "кнута"..."

Но корреспондент "Известий" не договорил - как раз в это время ВСУ ударили по позициям русских войск.

В результате украинские защитники ударили прицельным огнем по "Солнцепеку". На месте техники образовался густой столб дыма.

Команде пропагандистов вместе с российскими военными пришлось прятаться в кустах.

"Только что украинская артиллерия отработала по нашему району. Ну, этого следовало ожидать... Быстренько грузимся и уходим", - ответил пропагандист.

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