Военный эксперт объяснил, когда будет перелом в войне 2 4.06.2022, 8:31

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Потери российских захватчиков снова начнут расти.

Потери российских войск в Украине в последнее время существенно снизились. Если раньше на поле боя удавалось ликвидировать 200-300 оккупантов за день, то сейчас потери противника достигают 100-150 захватчиков ежедневно.

Это связано с нехваткой в украинских войсках боеприпасов. Как пояснил военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде в интервью Радио НВ, украинским воинам не хватало боеприпасов в прошлые неделю – 10 дней, однако теперь их подвозят.

Следствием станет увеличение потерь оккупантов – эксперт называет прогнозируемую цифру в 300-500 ликвидированных захватчиков на день.

Однако, по словам эксперта, такого количества всё равно будет недостаточно, чтобы украинские войска осуществляли активное и эффективное контрнаступление.

"Для того, чтобы произошел перелом в войне, и российская армия начала проваливать свою оборону из-за неспособности пополнять свои потери, цифра убитых российских солдат должна вырасти до 1000 в сутки", – сказал военный эксперт.

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