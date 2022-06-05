Глава РПЦ приехал в Минск и назвал белорусов «русскими» 64 5.06.2022, 8:33

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Гундяев отвергает и идентичность украинского народа.

В субботу, 4 июня, в Минск прилетел глава РПЦ Кирилл (в миру — Владимир Гундяев), сообщает сайт БПЦ. Это его первый за четыре года визит в Беларусь. Патриарх намерен участвовать в праздновании 1030-летия установления православия на белорусских землях и в мероприятиях в память о преподобной Евфросинии Полоцкой.

— Не думаю, что я буду часто утомлять вас своими визитами, но сам факт существования этого подворья имеет большое духовное и символическое значение. Потому что через этот храм, через это место видимым образом демонстрируется наше единство, единство Святой Руси. То самое единство, благодаря которому сформировалась психология русского человека, — приводит слова иерарха сайт БПЦ. — Когда я говорю «русский», то имею в виду и белорусов, украинцев, всех тех, кто вышел из Киевской купели Крещения.

Более того, через это единство формировалась система ценностей, которая способствовала тому, что народ наш, исторически единый народ, оказался способным преодолевать огромные исторические испытания. И самым, наверное, страшным испытанием за всю историю для народа нашего явилась Великая Отечественная война. И Беларусь стала тем местом, где особенно ожесточенно велась эта борьба […].

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