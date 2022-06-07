ВСУ ликвидировали агрессора, который мог быть причастен к расстрелам людей на Майдане в 2014-м 9 7.06.2022, 20:15

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Оккупант также участвовал в боевых действиях в Сирии.

Украинские воины лишили жизни солдата-агрессора Рахмета Джубанова, который мог быть причастен к расстрелу протестующих во время Революции Достоинства в 2013/2014 годах. Такая информация была опубликована создателями Telegram-канала InformNapalm.

Как сообщается в тексте, оккупант Джубанов, по всей вероятности, являлся участник так называемой "черной четы" ‒ группа российских военных, которые убивали митингующих на Майдане в 2014 году.

В некрологе оккупанта в социальных сетях упоминаются его "заслуги перед Отечеством". Среди них – участие в событиях Революции Достоинства, а также в боевых действиях в Сирии и Украине. То бишь именно за массовые убийства мирных людей Джубанов получил несколько российских наград.

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