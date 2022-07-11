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Трофейный «Панцирь-С1» уже воюет на стороне Украины

  • 11.07.2022, 16:30
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Трофейный «Панцирь-С1» уже воюет на стороне Украины

Орудийный комплекс уже уничтожил первую вражескую цель.

ВСУ завоевали в бою трофейный российский "Панцирь-С1". Орудийный комплекс уже уничтожил первую вражескую цель.

Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО. К его автоматическим пушкам подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть у нас на вооружении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты средств воздушного нападения российских оккупантов.

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