Оккупанты выбрали новую цель в Украине: карта боев 1 12.07.2022, 11:02

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Американские эксперты показали, что происходит на линии фронта.

В Украине идут 139-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами. Россия продолжает ракетные обстрелы и наземные атаки на линии фронта, однако наступление врага западнее Донецка и к северо-западу от Славянска было безуспешным.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Россияне также пытались проводить штурм и северо-западнее Харькова, а возле Северска и Бахмута использовали авиацию и артиллерию. Обстрелы становятся все масштабнее. В то же время враг проводит оборонительные операции на юге Украины и обстреливает села вдоль границы Херсонской области и глубже в тыл.

Восток Украины

Славянск. Россияне плотно обстреливают украинские позиции возле трассы на Изюм и в районе Богородичного. Наступали к северо-западу от города, но атака на Краснополье захлебнулась. Оккупанты наносили авиационные и артиллерийские удары по районам на северо-запад от Славянска, а также в том же направлении от Краматорска — ударили по Черкаске. По мнению исследователей, это может говорить о подготовке атаки не только на Славянск, но и на Краматорск.

Северск. Продолжаются обстрелы и локальные атаки вокруг города, оккупанты стремятся продвинуться к шоссе, которое ведет в город. Идут бои в районе Ивано-Дарьевки.

Бахмут. Вокруг города ведутся вражеские обстрелы из артиллерии и с авиации. Удары были нанесены по Часовому Яру, Клишевке, Зайцево, Спирному, Берестовому и Покровскому.

Донецкое направление. Враг провел безуспешную атаку западнее Донецка и отступил после неудачной вылазки на Марьинку. Аналитики отмечают признаки активизации воздушных и артиллерийских операций в сторону границы Донецкой и Запорожской областей.

Харьков

Северо-западнее Харькова продолжается российское наступление. Украинские войска отбили атаку в районах Цуповки, Деменьевки, Великих Проходов, а также в направлении Золочев-Казачья Лопань. Оккупанты нанесли ракетный и артиллерийский удар по Харькову — погибли минимум шестеро людей.

Юг Украины

Россияне обстреливают всю линию соприкосновения, они нацелены не только на позиции военных, но и на критическую инфраструктуру. В то же время, армия РФ, учитывая украинские удары по вражеским складам и командным пунктам в последние дни, в частности в Таврийске (Херсонская область) и Токмаке (Запорожская область), сосредоточилась на обороне. Вместе с тем, оккупанты усиливают меры фильтрации вокруг Херсона.

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