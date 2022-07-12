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В Сирии в результате авиаудара США убит лидер «Исламского государства»

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  • 12.07.2022, 17:11
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В Сирии в результате авиаудара США убит лидер «Исламского государства»
Фото: Getty Images

Его заместитель — либо убит, либо ранен.

Менее чем за сутки до визита президента США Джо Байдена в Израиль Пентагон сообщил о ликвидации в Сирии одного из лидеров "Исламского государства".

Источники в Вашингтоне сообщили телеканалу NBC сказали, что целью операции был лидер группировки в Сирии Махер Аль-Аджаль и его заместитель.

Гибель Махера аль-Аджаля подтверждена, его заместитель — либо убит, либо ранен.

Операция осуществлялась с помощью дрона.

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