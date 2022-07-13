На Шри-Ланке митингующие прорвались на территорию канцелярии главы правительства 2 13.07.2022, 12:45

Протесты в стране продолжаются уже несколько месяцев.

Толпа протестующих в среду ворвалась на территорию канцелярии премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, сообщает Swissinfo со ссылкой на местные СМИ.

Полиция тщетно пыталась сдержать толпу, была вынуждена применить слезоточивый газ. Протестующие требуют, чтобы премьер ушел с поста.

В ночь на среду стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну и вылетел с супругой и телохранителями на Мальдивские острова. После этого власти Шри-Ланки ввели на всей территории страны режим чрезвычайного положения, а на территории Западной провинции, в которой находится столица страны Коломбо введен комендантский час.

Пресса отмечает, что президент выехал из страны прежде, чем лишиться властного иммунитета. В то же время индийские СМИ отмечали, что номинально Раджапакса пока остается президентом Шри-Ланки, однако председатель парламента Махинда Абейвардена уже получил подписанное президентом письмо об отставке, но его текст пока официально не оглашен.

Protestors treating an Police STF officer who was injured in the commotion at the Prime Minister's office.



The STF are firing tear gas at the protestors. #SriLankaProtests pic.twitter.com/KyBWkXZYXx — Chathuranga Hapuarachchi (@ChathurangaHapu) July 13, 2022

Ожидается, что это произойдет позже в среду.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники этих акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы и президент, и премьер-министр ушли в отставку.

It's around 5:30am in New York. I wish more people were up right now to see this because this is so crazy. It's the middle of the afternoon in Sri Lanka and the people have stormed the presidential palace.pic.twitter.com/1As4T8BL9K — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 9, 2022

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».