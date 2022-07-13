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На Шри-Ланке митингующие прорвались на территорию канцелярии главы правительства

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  • 13.07.2022, 12:45
На Шри-Ланке митингующие прорвались на территорию канцелярии главы правительства

Протесты в стране продолжаются уже несколько месяцев.

Толпа протестующих в среду ворвалась на территорию канцелярии премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, сообщает Swissinfo со ссылкой на местные СМИ.

Полиция тщетно пыталась сдержать толпу, была вынуждена применить слезоточивый газ. Протестующие требуют, чтобы премьер ушел с поста.

В ночь на среду стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну и вылетел с супругой и телохранителями на Мальдивские острова. После этого власти Шри-Ланки ввели на всей территории страны режим чрезвычайного положения, а на территории Западной провинции, в которой находится столица страны Коломбо введен комендантский час.

Пресса отмечает, что президент выехал из страны прежде, чем лишиться властного иммунитета. В то же время индийские СМИ отмечали, что номинально Раджапакса пока остается президентом Шри-Ланки, однако председатель парламента Махинда Абейвардена уже получил подписанное президентом письмо об отставке, но его текст пока официально не оглашен.

Ожидается, что это произойдет позже в среду.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Участники этих акций ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы и президент, и премьер-министр ушли в отставку.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

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