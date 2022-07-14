Возле Херсона пылает склад боеприпасов РФ: оккупанты суетятся и пакуют сумки 11 14.07.2022, 13:19

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Многие переодеваются в гражданское и разбегаются.

Вблизи оккупированного россиянами Херсона снова пылает склад боеприпасов РФ.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

На фоне густого столба дыма, образованного в результате взрыва, слышен вой сирен воздушной тревоги и заметно возню оккупантов. По данным СтратКома, русские "бегут в разные стороны и в спешке вывозят как награбленное, так и привезенное с собой".

"Местные жители сообщают, что часть из орков в панике переодевается в гражданскую одежду и с большими сумками пакуются в отжатый гражданский транспорт. Продолжение следует", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля украинские защитники ударили по пунктам управления и посадочному площадке в Новой Каховке в Херсонской области.

До этого сообщалось, что на складах боеприпасов оккупантов в Новой Каховке прогремела серия взрывов.

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