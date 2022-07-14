Украинские военные уничтожили пункт управления и склад боеприпасов оккупантов 1 14.07.2022, 16:07

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Цели взорвали в Снигиревском и Баштанском районах.

На территории Николаевской области украинские защитники нанесли меткие удары по оккупантам. Они уничтожили пункт управления и склад с боеприпасами врага в Снигиревском и Баштанском районах соответственно.

Этой информацией поделился пресс-центр оперативного командования "Пивдень" в традиционной сводке с фронта, пишет УНИАН.

"Нашими подразделениями нанесены 4 точных удара по враждебным целям на Николаевщине. Как следствие, уничтожен пункт управления и склад боеприпасов противника в Снигиревском и Баштанском районах", — заявили в ОК "Пивдень".

В отчете также сказано об обстрелах мирных украинских городов оккупантами. Ночью пять ракет было выпущено по Баштанке. В результате ударов уничтожено несколько частных домов, один человек погиб, а еще один получил ранение.

Утром бомбардировке подвергся Николаев. Оккупанты попали в отель, три учебных заведения и стадион. Повреждены также магазины, многоквартирные дома и предприятия.

Территорию Широковской громады обстреливали ночью и утром. Зафиксировано попадание в водонапорную башню. А по Березнеговатской громаде продолжают наносить удары.

Часть сводки от ОК "Пивдень" касалась увеличения количества российских войск на юге и морской мины, которая дрейфовала возле берегов Одессы. Сейчас проводятся работы для обезвреживания взрывного устройства.

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