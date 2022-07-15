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Белоруска в Курске забирала у пенсионеров деньги для мошенников по схеме «ваш внук попал в ДТП»

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  • 15.07.2022, 11:03
Белоруска в Курске забирала у пенсионеров деньги для мошенников по схеме «ваш внук попал в ДТП»

Женщина успела собрать около $ 26 тысяч.

В российском Курске взяли под стражу гражданку Беларуси, которая обвиняется в участии в мошеннической группировке и хищении денег у местных жителей под предлогом попадания их близких в ДТП. Такое решение принял 14 июля Ленинский суд Курска, сообщает пресс-служба судебной системы Курской области.

Как утверждает следствие, белоруска всего за сутки в Курске посетила трех потерпевших и завладела суммой в более чем 1,5 млн российских рублей (около 25,7 тыс. долларов. - Прим. ред.).

Женщине предъявлено обвинение в двух тяжких преступлениях и одном средней тяжести, совершенных в составе преступной группы по предварительному сговору. Учитывая то, что она иностранка и может скрыться, следователь запросил для нее меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 27 дней. Суд согласился с доводами следствия.

Напомним, аналогичный вид мошенничества в последние месяцы получил очень широкое распространение и в Беларуси. Мошенники производят массовый обзвон, выбирают в качестве жертв в первую очередь пожилых людей и говорят им, что их дети или внуки совершили ДТП и им срочно нужны деньги, чтобы возместить ущерб и избежать ответственности. Иногда мошенники даже притворяются самими внуками. Когда человек соглашается срочно отдать имеющиеся у него дома сбережения, к нему приезжает курьер и забирает деньги. Милиция регулярно сообщает о задержании таких курьеров, а вот организаторов схемы и получателей денег найти гораздо сложнее: нередко они за границей.

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