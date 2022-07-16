Президент Азербайджана обвинил РФ в нарушении гарантий по Нагорному Карабаху 4 16.07.2022, 8:17

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Каким будет ответ Баку?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил российское Минобороны в нарушении гарантий по мирным договорённостям по Нагорному Карабаху.

Он добавил, что Азербайджан поднимал этот вопрос перед военным руководством РФ "несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня Минобороны РФ находились в Азербайджане, они обещали нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха", сообщает УНИАН.

"Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения", - подчеркнул он.

"Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет, мы будем знать, что нам делать в этом случаев. Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить. Однако, это грубое нарушение декларации от 10 ноября", - добавил Алиев.

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