Турецкие компании отказались помогать России обходить санкции 1 16.07.2022, 11:12

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Схема Кремля рушится.

Схема импорта подсанкционных товаров через Турцию, на которую возлагали надежды российские чиновники и компании, рушится, сообщает Finanz.

Турецкие посредники и логисты отказываются от участия в поставках в Россию, опасаясь попасть под вторичные меры ЕС и США. Продукция с полупроводниками и транзисторами сейчас поставляется в Турцию с отметкой «запрет на реэкспорт в РФ». И нарушать его бизнес не решается, рассказали The Moscow Times сотрудники двух импортеров и турецкой компании-«отказницы».

Невозможно ввести через Турцию и запчасти для самолетов, сетует директор компании «Шатл-логистик» Никита Казаринов. Турецкие посредники отказываются оформлять их как товары народного потребления.

Маршруты для ввоза в Россию еще остаются. Например, псевдотранзит через Казахстан и закупка товара дистрибьютором из дружественной страны, например, Узбекистана.

В первом случае казахская компания закупает продукцию в Европе, завозит через Прибалтику в Россию как транзит, а на российском таможенном складе продает груз местному покупателю. Схема пока работает, но Казахстан сейчас принимает много законов, свидетельствующих о том, что они не хотят иметь дело с реэкспортом в Россию, отметил Казаринов.

Турция была наиболее предпочтительным вариантом: это большая страна с развитой электронной промышленностью, и теоретически закупка турецкой компанией партии, к примеру, в сотню тысяч мощных полупроводников не вызывает подозрения. Другое дело - такая же закупка дистрибьютором из Киргизии, где подобная партия может превысить пятилетнюю потребность промышленности, объясняет собеседник в крупной логистической компании.

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