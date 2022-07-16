В Крыму партизаны объявили охоту на командира РФ, запустившего ракеты по Виннице 14 16.07.2022, 12:56

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Во сколько оценили голову военного преступника?

Партизаны в Крыму объявили охоту на военного преступника, отдавшего приказ ударить ракетами по Виннице 14 июля. Анатолий Варочкин командует отдельным дивизионом подводных лодок ЧФ РФ, с одной из которых, согласно одной из версий, и были запущены ракеты, унесшие жизни свыше 20 мирных жителей Винницы.

Голову военного преступника Варочкина украинцы оценили в 15 тысяч долларов.

Объявления о награде за ликвидацию оккупанта либо за информацию о нем появились на территории оккупированного украинского полуострова, пишет "Инсайдер".

"В Крыму объявили охоту на командира отдельного дивизиона подводных лодок ЧФ РФ Анатолия Варочкина. Именно он отдавал приказ обстреливать Винницу крылатыми ракетами. 15 000$ за ликвидацию. Так оценили смерть убийцы", - отмечено в сообщении.

Судя по опубликованным фото, партизаны предлагают вознаграждение за информацию о капитане 1 ранга Варочкина, либо за его ликвидацию. Адрес проживания военного преступника, отдавшего приказ ударить по Виннице, партизанам уже известен. Он живет (либо зарегистрирован) в Севастополе, на улице Юмашева в квартире 108. Место обитания преступника уже обозначено листовками с текстом "Здесь живет убийца детей".

Напомним, 14 июля Россия нанесла ракетный удар по Виннице: 23 человека погибли и около 117 ранены. Впоследствии количество жертв возросло до 24: 16 июля стало известно, что одна из раненых женщин умерла в больнице.

Среди погибших - минимум трое детей. Судьба десятков человек до сих пор неизвестна: они считаются пропавшими без вести, но, по данным родных, в момент удара находились в районе эпицентра взрывов.

Позже стало известно, что оккупанты били по Виннице высокоточными ракетами, их запускали с корабля у мыса Фиолент в Крыму. Также были названы имена военных РФ, запустивших ракеты по Виннице, среди них - Анатолий Варочкин.

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