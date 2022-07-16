Украинские воины показали, как испепеляют оккупантов 1 16.07.2022, 13:24

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Видеофакт.

Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого продолжают успешно уничтожать российских захватчиков и их технику.

Об этом сообщила 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

"Не существует лучшего зрелища, чем огонь, сжигающий врага! Они не дождутся ада библейского, они будут сгорать заживо в аду, который мы им обеспечим, - днем и ночью, ежесуточно и ежечасно! Княжеские воины испепеляют мразь! Все будет Украина!"- говорится в сообщении.

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