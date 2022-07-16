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Ученые назвали психологические барьеры, которые мешают людям покупать электромобили

  • 16.07.2022, 14:55
Ученые назвали психологические барьеры, которые мешают людям покупать электромобили

Существует один фактор, который оказывает самое сильное влияние.

Новые исследования показывают, что постоянные когнитивные и психологические барьеры мешают людям покупать электромобили, и что их преодоление является ключом к увеличению количества электромобилей на дороге.

В недавнем исследовании, опубликованном в Nature Energy, исследовательская группа из Женевского университета изучила когнитивные барьеры, которые мешают людям покупать электромобиль. Они отметили, что, хотя были достигнуты значительные успехи в оказании помощи людям в преодолении экономических и технологических барьеров при покупке электромобиля (налоговые льготы, увеличение присутствия зарядных станций), существует один психологический фактор, который продолжает оказывать самое сильное влияние на решение людей не покупать электромобиль. В частности, люди продолжают иметь неверные представления о том, как долго может прослужить аккумулятор электромобиля.

Исследовательская группа опросила более 2000 человек в Германии и Соединенных Штатах, чтобы оценить их восприятие и отношение к электромобилям. Участники в подавляющем большинстве указали, как долго, по их мнению, батарея длится в качестве причины не покупать электромобиль. Многие участники считали, что один заряд не удовлетворит их потребности в вождении.

Таким образом, стратегии устранения этих когнитивных барьеров не связаны с новыми затратами или технологическими инициативами. Ответ заключается в предоставлении точной информации водителям об электромобилях и о том, что они делают. Эта информация должна учитывать фактические потребности водителей; главным образом, обращаясь к их воспринимаемым ограничениям батарей электромобилей.

Исследования показывают, что традиционные двигатели внутреннего сгорания продолжают играть важную роль в выбросах парниковых газов. Фактически, обычный легковой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания может создавать более 4 метрических тонн выбросов каждый год. Электромобили стали жизнеспособной альтернативой. Несмотря на то, что электричество в настоящее время вырабатывается из таких источников, как уголь и природный газ, они в целом имеют меньше выбросов в течение своей жизни.

Электромобили также становятся все более популярными вариантами. Например, количество проданных электромобилей в 2021 году было вдвое больше, чем в 2020 году. Однако барьеры по-прежнему влияют на широкое внедрение этих средств, но целенаправленные образовательные кампании могут помочь в их преодолении.

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