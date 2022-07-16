Дмитрия списали 14 Телеграм-канал «Серпом По»

16.07.2022, 15:30

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Почему Рогозина уволили из «Роскосмоса»?

Казалось бы, Рогозин – верный путинец, патриот начальства страны, «связей, порочащих его не имел», отмечен орденами, именными пистолетами – от «Маузера» до «Макарова».

И все же – коленом под мягкое место… Мы не считаем, что это из-за критики Кудрина, который «открыл глаза» выдающемуся геополитику современности.

Наше мнение такое, что увольнением Рогозина раскрыта военная тайна нашей страны. Дело в том, что основная цель «Роскосмоса» - сотрудничество с Минобороны, а мирный космос – направление второстепенное.

Видимо, не все благополучно со стратегическими ракетами и с военными спутниками, если вместо пиарщика Рогозина решено назначить военного человека Борисова.

Возможно, «спецоперация» в Украине выявила слабые места, провалы. Да и оценка стратегических возможностей тоже оказалась тревожной. Поэтому понадобился "профессионал" по мнению начальства, который может поправить положение. А Дмитрия списали… Марс и Венера расплакались: «Над кем мы теперь будем смеяться?»

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