ВСУ уничтожили штаб и склад боеприпасов оккупантов в Лазурном Херсонской области
- 17.07.2022, 8:01
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На берегу моря началась детонация боеприпасов, вспыхнул крупный пожар.
Украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Сообщается, что после попадания украинской артиллерии в штаб и склады на берегу моря началась детонация боеприпасов, вспыхнул крупный пожар.
Ранее сообщалось, что украинские военные за день поразили две цели войск РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.