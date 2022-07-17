ВСУ уничтожили штаб и склад боеприпасов оккупантов в Лазурном Херсонской области 17.07.2022, 8:01

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На берегу моря началась детонация боеприпасов, вспыхнул крупный пожар.

Украинские военные ночью 17 июля уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага в Лазурном Херсонской области.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Сообщается, что после попадания украинской артиллерии в штаб и склады на берегу моря началась детонация боеприпасов, вспыхнул крупный пожар.

Ранее сообщалось, что украинские военные за день поразили две цели войск РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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