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Работают HIMARS: в оккупированном Алчевске раздались мощные взрывы

  • 17.07.2022, 9:04
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Работают HIMARS: в оккупированном Алчевске раздались мощные взрывы

Под удар попали скопления техники и боеприпасов врага.

В оккупированном Алчевске Луганской области прогремели взрывы. Вероятно, по российским войскам выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS, пишет obozrevatel.com.

Так утверждают российские СМИ. Видео "горячей ночи" оккупантов опубликовали в соцсетях. Удар якобы нанесен по троллейбусно-автобусному депо и профилакторию. При этом сообщается, что последнюю неделю туда по ночам активно свозили технику и боеприпасы.

Местные жители в соцсетях также предположили, что "хлопки" могли случиться после ударов HIMARS.

Однако, как показывает практика, россияне никогда не признают собственные потери и скорее склонны сообщить, что в месте удара ВСУ хранилась "селитра с гуманитаркой" или пожар произошел из-за того, что кто-то покурил не в том месте.

В частности, так они подавали информацию об уничтожении ВСУ склада с боеприпасами армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине. Сначала утверждали об ударе по ГЭС, а потом сказали, что там якобы горит селитра.

Админ одного из российских пабликов разоблачил ложь, объяснив: в Новой Каховке действительно взлетел в воздух склад БК армии РФ, но командование приказало говорить, что это "селитра".

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