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«Крымский мост ждет судьба вышек Бойко»

  • 17.07.2022, 10:14
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«Крымский мост ждет судьба вышек Бойко»

Своей первой частью он проходит по территориальным водам Украины.

Крымский мост был незаконно построен Россией в территориальных водах Украины и считается украинской территорией.

Об этом в интервью Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя обещание Украины, данное западным партнерам, не бить из предоставленного США и Европой вооружения по России, передает УНИАН.

На Крымский мост, объяснил Арестович, это ограничение не распространяется.

"Не бить по Российской Федерации? Так не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает. Крымский мост первой частью проходит по территориальным водам Украины. Это наша территория", - сказал он.

Арестович добавил, что с Крымским мостом "могут случиться всякие неприятности": "Это незаконное сооружение, построенное в территориальных водах Украины. Вышки Бойко были незаконно захваченны... что с ними случилось? Крымский мост ждет та же судьба".

Украина сможет бить по скоплениям оккупантов в Крыму

Ранее представитель ГУР МО Вадим Скибицкий подтвердил, что в случае поставки ракет дальностью до 300 км к HIMARS военные базы и Черноморский флот в Крыму станут для ВСУ законными целями.

В настоящее время Украина использует ракеты к HIMARS дальностью до 80 км.

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