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В Новой Каховке снова слышны взрывы на военных объектах РФ

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  • 18.07.2022, 21:26
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В Новой Каховке снова слышны взрывы на военных объектах РФ

Новая Каховка стала для оккупантов второй Чернобаевкой.

Во временно оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) снова слышны взрывы на военных объектах РФ.

Об этом сообщил в Facebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Новой Каховке много промышленных предприятий. Соответственно, есть большое количество складов. В частности, именно поэтому россияне размещают там свой боекомплект, надеясь, что он будет в безопасности. Только зафиксированы еще прилеты, поэтому орки очень ошибаются", - отметил он.

Хлань также опубликовал фото взрыва в Новой Каховке. По его словам, взрыв произошел "в районе асфальтного завода на объездной".

"Интересно, а Новая Каховка обгонит по "сериям" Чернобаевку?",- прокомментировал он.

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