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Белорусский патриот Николай Автухович держит сухую голодовку восьмой день

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  • 19.07.2022, 12:34
Белорусский патриот Николай Автухович держит сухую голодовку восьмой день
Николай Автухович

Политзаключенный выставил требования властям.

Политзаключенный Николай Автухович продолжает сухую голодовку восьмой день. Он требует, чтобы с него сняли ограничения по переписке.

Как сообщает Светлана Богусь в «Фейсбуке», Автухович сильно обезвожен, у него пересохли губы и язык.

«В такой ситуации его с пятницы поместили в карцер по какой-то формальной причине (как и Ольгу Майорову), доктор к нему приходил также в пятницу (три дня назад), но никаких анализов не делали. Жаловаться на здоровье этот упрямый сильный человек категорически отказывается. Единственное требование, которое Николай выставил, чтобы прекратить голодовку, – снять ограничения на переписку. Условие полностью выполнимое, но единственная реакция на него – письма перестали доходить даже маме», – написала Светлана.

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