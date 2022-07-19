В оккупированной Чернобаевке прогремели мощные взрывы

В оккупированной Чернобаевке прогремели мощные взрывы7
- 19.07.2022, 13:55
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Над городом поднимается густой дым.
Во временно оккупированной Чернобаевке Херсонской области, которая стала известной благодаря успешным ударам Вооруженных сил Украины по технике врага, снова прогремел взрыв.
Фото с дымом, который поднялся над селом, опубликовали в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций, а также местных Telegram-каналах. "Оккупантам там не спится", – прокомментировали снимки.
Отметим, взрывы также зафиксировали в районе Антоновского моста в Херсоне, по которому в оккупированный город поставляют топливо и вооружение.
Официального подтверждения ударов пока нет.