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В оккупированной Чернобаевке прогремели мощные взрывы

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  • 19.07.2022, 13:55
  • 3,892
В оккупированной Чернобаевке прогремели мощные взрывы

Над городом поднимается густой дым.

Во временно оккупированной Чернобаевке Херсонской области, которая стала известной благодаря успешным ударам Вооруженных сил Украины по технике врага, снова прогремел взрыв.

Фото с дымом, который поднялся над селом, опубликовали в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций, а также местных Telegram-каналах. "Оккупантам там не спится", – прокомментировали снимки.

Отметим, взрывы также зафиксировали в районе Антоновского моста в Херсоне, по которому в оккупированный город поставляют топливо и вооружение.

Официального подтверждения ударов пока нет.

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