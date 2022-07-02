«Завод практически угробили: Что на самом деле происходит с российским «АвтоВАЗом»? 3 2.07.2022, 16:31

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По крупнейшему автомобильному производителю РФ ударили санкции.

После начала войны производство легковых автомобилей в России резко сократилось (в мае 2022 года было выпущено в 30 раз меньше машин, чем за год до этого). Из-за санкций, введенных против России в ответ на ее нападение на Украину, из страны ушли западные автопроизводители и прекратились поставки некоторых ключевых комплектующих, передает svoboda.org.

Завод "АвтоВАЗ" в Тольятти, крупнейший российский автомобильный производитель, в июне возобновил работу после почти двухмесячного простоя. После ухода Renault завод выпускает только одну модель – Lada Granta, причем "упрощенную", с сниженным экологическим классом, без подушек безопасности и антиблокировочной системы. Часть рабочих отправлена в "простой", они получают две трети заработной платы.

Некоторые в освободившееся время подрабатывают в автосервисах – в Тольятти с девяностых годов существует множество маленьких гаражных мастерских, где ремонтируют старые "Лады". В них стоит списанное с завода советское оборудование, большинство мастеров – бывшие рабочие АвтоВАЗа, которые ушли на пенсию или попали под сокращение. Среди них встречаются старожилы ВАЗа, которые помнят, как в конце 60-х завод был построен с помощью итальянцев и начал выпускать модифицированный "Фиат".

Одна из автомастерских – в фильме "Гараж" документального проекта "Признаки жизни".

Монологи работников гаражной автомастерской

– Люди [с завода] на дачи уезжают, там живут, оттуда приезжают на работу. Картошечка подорожала, вот кто-то и газон распахал под картошку. Простой начался в марте, уже было движение к тому, что толком работать не будем. Мы как раз машину взяли в тот момент, свою старенькую я продал, новую купил в кредит, новую просто так не купишь.

Я тут [в автомастерской] несколько дней, на заводе пока проблемы. Сейчас смены у нас не постоянные. Оплачивают две третьих зарплаты, без нормальной работы зарплаты не хватает, а денежки нужны. Мне друг говорит: работа есть какая-то, пойдем, попробуем. Пришел попробовать.

На заводе совершенно другие условия труда. На заводе таких станков нет, там уже все современные. Вот тот станочек зелененький 1970 года.

Я когда закончил школу, пошел в училище, училище автоматически устраивало молодых парней на завод. Молодые нужны, но молодые люди не стремятся сейчас работать на заводе. Я особо не выбирал, в тот момент это была одна из перспективных, 90-е годы. Неплохое время было от 2000-х, когда уже кризисы какие-то начинались, но были времена, когда люди думали о лучшем. Люди всегда думают о лучшем, надеются, что завод будет работать, что город будет жить. Одно время намечалось строительство метро в Тольятти. Город должен был стать миллионником, но что-то пошло не так, люди поехали зарабатывать в Москву и Питер, перестали видеть перспективы, разъехались, кто куда.

Я думаю, к сентябрю все равно поставки наладят, однозначно должно быть что-то

У меня производство, где я сейчас работаю, сейчас не востребовано, двигатели мы делали, блок, иностранное "Рено". На данный момент простой, он оплачивается две третьих. Я на заводе сейчас не работаю, оплачивается две трети. Где такое еще производство найти, чтобы не ходить на основное место работы и получать за это деньги. Это неплохо. В частное производство придешь, если ты на работу не пришел, соответственно, ничего не получил. За АвтоВАЗ многие все равно держатся. Льготы какие-то есть, за питание льготы идут, 35 рублей у нас вычитают за обед полноценный. За проезд мы оплачиваем сами. Придется выбирать рано или поздно, либо запускать производство будем. Я думаю, к сентябрю все равно поставки наладят, однозначно должно быть что-то.

– Мне не нравится, но что делать? Это ведь не от хорошей жизни. Я пенсионер, 20 тысяч мне не хватает. Чтобы с голоду не сдохнуть, приходится работать.

У меня машина 1985 года, "девятка", она не сгнила, я на ней езжу, нормально все, отличная машина, я не собираюсь ее менять.

Что-то ломается, у меня для этого есть руки и голова. Что-то сломалось, сделал и поехал дальше. Я на ней поеду куда угодно. Сегодня скажут: поехали вокруг света. Садимся, поехали. Я знаю, что я доеду. Если мне предложат новую какую-то любую и скажут – поехали, я не поеду, потому что я не знаю, что я буду делать, если она накроется. Ту я разберу и сделаю сам все.

Неуемный "прогресс" приводит только к тому, что мы все хуже и хуже. Менять машину каждые пять лет – это что такое? Это преступление. В нее вложен труд, в нее вложена энергия, в нее вложены материалы, экология угроблена на эту машину. Я должен ее утилизировать, опять вложить труд, опять энергию, опять экологию гробить для того, чтобы сделать новую. Зачем? Я на этой прекрасно езжу, она 140 идет. Любая вазовская машина: говорят – ведро с болтами, – да, для дебила ведро с болтами, но если у тебя хоть чуть-чуть мозгов и рук, ты что-то знаешь, – это безотказная, замечательная, самая лучшая машина в мире.

Все раньше делалось на заводе, сейчас все разобрали там. Тормозные барабаны, тормозные колодки, а сейчас все раздали таким же "подвальщикам". Они санкции ввели, и завод встал. Сейчас уже пошел разговор, что будем собирать вазовские старые модели, на которых не будет АБС, не будет подушек [безопасности], потому что у нас подушек своих нет. Ну нет у нас их. Вот эти блоки антиблокировочных систем – они все импортные, наших нет. Машины будут тормозить, но как раньше.

Завод практически угробили. Превратили в сборочный цех. Это значит, самое прибыльное производство деталей осталось у других. Было 140 тысяч человек, осталось 40, сто тысяч куда делись? Они на улице. Их не сразу уволили, постепенно перестали принимать, начали службы ликвидировать. Была линия изготовления колес, сейчас ничего этого нет. Убрали одну нитку конвейера. Убрали кучу производств, которые делали что-то.

Не из-за санкций это подорожало. Есть люди, которым надо набивать карманы, они по любому поводу: растет доллар, надо поднимать цены, падает доллар, надо поднимать цены. В Москве еще ничего, говорят, но там тоже в последнее время хреново становится. У нас все то же самое, только подороже, но у вас заработки больше, чем у нас, а цены меньше, чем у нас.

Бедные вы, бедные. Мне осталось лет пять, больше я не проживу, а вам жить еще и жить, и вы будете всю эту помойку разгребать.

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