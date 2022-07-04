ВСУ решительно подавили попытку штурма оккупантов на Харьковском направлении
- 4.07.2022, 7:45
- 1,292
Атака отбита в районе Прудянки.
На Харьковском направлении вражеская группировка войск при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий ВСУ и недопущении их перехода в наступление.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В направлении населенного пункта Прудянка украинские военные решительно подавили вражескую попытку штурмовых действий.
В целях нарушения системы управления и связи Сил обороны оккупанты активно используют комплексы радиоэлектронной борьбы.