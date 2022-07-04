ВСУ решительно подавили попытку штурма оккупантов на Харьковском направлении 4.07.2022, 7:45

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Атака отбита в районе Прудянки.

На Харьковском направлении вражеская группировка войск при поддержке армейской авиации сосредотачивает усилия на сковывании действий ВСУ и недопущении их перехода в наступление.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В направлении населенного пункта Прудянка украинские военные решительно подавили вражескую попытку штурмовых действий.

В целях нарушения системы управления и связи Сил обороны оккупанты активно используют комплексы радиоэлектронной борьбы.

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