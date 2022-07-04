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Госдеп США: Белорусы демонстрируют большое мужество в стремлении к свободе

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  • 4.07.2022, 9:40
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Госдеп США: Белорусы демонстрируют большое мужество в стремлении к свободе

Вашингтон поддерживает народ Беларуси, который надеется обрести настоящую независимость.

3 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением. В нем он передал наилучшие пожелания «белорусам, где бы они ни находились».

«Белорусы по-прежнему не могут определять будущее своей страны или выражать свои взгляды, не опасаясь суровых репрессий», — говорится в сообщении.

Он напомнил, что второй год подряд многие белорусские семьи будут отмечать этот день в разлуке со своими близкими, поскольку более 1200 политзаключенных томятся в неволе «за попытки реализовать свободы, которые этот день должен символизировать».

«Соединенные Штаты поддерживают белорусский народ, который надеется обрести настоящую независимость и демонстрирует большое мужество в стремлении к свободе и демократии», — подытожил Блинкен.

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