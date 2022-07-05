Страны НАТО подписали протоколы о приеме в альянс Финляндии и Швеции 5 5.07.2022, 11:59

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Обе страны теперь могут участвовать во всех заседаниях Североатлантического альянса.

Послы 30 стран НАТО 5 июля подписали протоколы о присоединении к альянсу Финляндии и Швеции. В результате обе эти страны теперь могут участвовать во всех заседаниях Североатлантического альянса, но пока не имеют права голоса, пишет Deutsche Welle.

«Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО», — говорится в протоколе о присоединении к альянсу.

Решение о приеме Финляндии и Швеции в НАТО должно быть одобрено правительствами всех 30 стран альянса.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая.

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