Сколько белорусы зарабатывают на макулатуре, металлах и стеклобое

Сколько белорусы зарабатывают на макулатуре, металлах и стеклобое4
- 5.07.2022, 13:04
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Борисовские чиновники отправляют население на «подножный корм».
«Заготовительный оборот Борисовской горзаготконторы стабильно высок, все планы, прогнозные показатели выполняются успешно», — об этом mlyn.by сообщила директор предприятия Майя Водчиц.
Издание пишет о приемозаготовительных пунктах потребкооперации, а конкретнее — о борисовском центре приема, переработки и заготовки вторсырья по ул. Морозова, 99. Вторьсырье в в Борисовскую горзаготконтору начали сдавать еще в 1946 году.
Вторьсырье — это макулатура, пластмасса, полиэтилен, черные и цветные металлы, стеклобой.
— Дело наше оказалось экономически эффективным, результат превзошел даже самые смелые ожидания, – отмечает Майя Водчиц.
– При надлежащей организации заготовительная отрасль приносит неплохие деньги. За прошлый год от реализации вторичных ресурсов получили 2 миллиона 53 тысячи рублей прибыли.
При этом, по ее словам, заготовители «снижают влияние вредных веществ на окружающую среду», а также «обеспечивают рост денежных доходов местных жителей».