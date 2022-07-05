Игоря Олиневича перевели в помещение камерного типа после 30 суток в ШИЗО 5.07.2022, 14:54

Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

В письме политзаключенный рассказал о том, что происходит за решеткой.

Политзаключенный Игорь Олиневич, осужденный на 20 лет колонии усиленного режима, после 30 суток в ШИЗО был переведен в помещение камерного типа (ПКТ) колонии № 20 в Мозыре. Об этом он сообщил в письме к своей матери, пишет «Вeсна».

«А вот и я появился наконец-то! После 30 дней в ШИЗО переведен в ПКТ. Так что теперь с матрасом, одеялом, чаем. Скажу, что после 1,5 дет в разных СИЗО побыть в одиночестве — очень полезная опция», – цитирует письмо к матери, присланное политзаключенным Игорем Олиневичем из колонии в Мозыре, Правозащитный центр «Вясна».

Политзаключенный сообщает в письме, что привел себя в «улучшенную физическую форму», но главное, как пишет, «это глубинное погружение в мысли о прошлом, настоящем и будущем».

«Будете смеяться, но едва хватало времени, столько всего пришло в голову!» - пишет Игорь Олиневич. Он просит в письмах к нему вкладывать чистые листы и конверты («Заказные – не надо, открытки – не надо. Тут строгий учет», — написал Олиневич).

Писать политзаключенному нужно по адресу: ИК № 20, 247755, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский сельсовет, 70, Игорю Владимировичу Олиневичу.

Активиста анархического движения Игоря Олиневича в конце мая этапировали в мозырскую исправительную колонию № 20. Прямо из карантина его бросили в штрафной изолятор (ШИЗО) и удерживали там по надуманным причинам 30 суток. Олиневич был осужден на 20 лет колонии усиленного режима 22 декабря 2021 года.

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