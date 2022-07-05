«Белавиа» лишилась еще одного самолета 5.07.2022, 23:45

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Сколько осталось в парке судов?

Еще один Boeing покинул парк воздушных судов авиакомпании «Белавиа». Теперь флот национального авиаперевозчика насчитывает лишь 13 самолетов. На это обратил внимание телеграм-канал «ОтВинта | Авиация Беларуси».

Речь идет о 26-летнем Boeing 737−300 (EW-407PA). Информация о снятии самолета с белорусского учета появилась на сайте Planespotters еще весной, но заметили ее только теперь.

В апреле судно получило болгарскую регистрацию LZ-CPA в авиационной консалтинговой компании International Aviation Services Ltd, став единственным ее самолетом. Эта компания оказывает широкий спектр услуг авиаперевозчикам, в том числе услуги управления процессами поддержания летной годности. Бывший самолет «Белавиа» сейчас находится на хранении в международном аэропорту Арад в Румынии.

Напомним, белорусской авиакомпании в прошлом году пришлось сократить свой авиапарк из-за наложенных санкций: многие самолеты пришлось вернуть лизинговым компаниям. В начале декабря «Белавиа» сообщила, что в ее парке осталось 15 судов, тогда как годом ранее их было 29. Но 16 декабря лизингодателю ушел еще один Boeing 737−800, то есть на конец прошлого года у компании было 14 судов.

Теперь же во флоте «Белавиа» должно оставаться лишь 13 пассажирских самолетов: восемь Boeing и пять Embraer. На сайте компании актуальной информации об этом нет — мы запросили комментарий пресс-службы и опубликуем данные, если получим ответ. Впрочем, в условиях санкций и войны в Украине направлений, куда летают борты «Белавиа», также осталось совсем немного: это города России, Казахстан и другие страны Средней Азии, Турция, Египет, Армения, Грузия, ОАЭ.

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