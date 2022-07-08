Ученые выяснили, почему гекконы могут бегать даже по мокрым стенам 8.07.2022, 10:05

Эти ящерицы уже вдохновили инженеров на создание роботов с цепкими манипуляторами.

Способность гекконов передвигаться по любым поверхностям давно привлекала внимание ученых: глядя на ловких ящерок, цепляющихся за стены или даже потолок, передвигающихся по дереву, металлу либо стеклу, человек невольно задумывался, как этому животному удается не падать на землю, даже вися вниз головой.

Давно известно, что одна из ключевых анатомических особенностей, «дарующая» гекконам их способности, — покрытая мельчайшими кератиновыми щетинками поверхность пальцев, сцепляющаяся с опорной поверхностью посредством ван-дер-ваальсовых сил. Теперь ученые решили пойти еще дальше и изучить поверхность самих щетинок, чтобы выяснить причину их повышенной липкости.

Оказалось, щетинки на пальцах гекконов покрыты ультратонкой пленкой водоотталкивающих липидов толщиной всего в нанометр, или миллиардную долю метра. Эти данные удалось получить с помощью высокоэнергетического рентгеновского излучения, испускаемого ускорителем частиц, называемым синхротроном.

Синхротронный микроскоп показал, что молекулы липидов выстилают поверхность «волосков» плотными упорядоченными рядами. Поскольку липиды гидрофобны, покрытые ими щетинки буквально выталкивают из-под себя молекулы воды, что позволяет лапкам геккона плотнее прилегать даже к мокрой поверхности.

Гекконы уже вдохновили инженеров на создание роботов с цепкими манипуляторами и прочных клейких лент, так что новое исследование может стать основой для разработки материала, сохраняющего сцепление даже с мокрой поверхностью. Возможно, в ближайшем будущем мы станем носить сапоги, которые не будут скользить по только что вымытому полу, или перчатки, которыми можно будет спокойно держать инструменты под сильным дождем.

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