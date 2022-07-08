Лукашисты уничтожили еще одно захоронение польских солдат

Лукашисты уничтожили еще одно захоронение польских солдат2
- 8.07.2022, 10:35
- 1,396
С землей сровняли братскую могилу солдат Армии Крайовой возле деревни Качичи.
Еще одно захоронение польских солдат уничтожено в Беларуси. С землей сровняли братскую могилу солдат Армии Крайовой возле деревни Качичи Кореличского района в Гродненской области, сообщает "Еврорадио".
В этом месте были похоронены 89 польских партизан, которые погибли в январе 1945 года в боях с внутренними войсками НКВД.
За последнее время в Гродненской области было уничтожено несколько захоронений солдат Армии Крайовой. Так, на минувшей неделе сровняли с землей могилы в деревне Микулишки Ошмянского района. На это место выезжал временный поверенныйв делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, возложил там цветы. После этого его вызвали в МИД, где дипломату заявили, что официально там не зарегистрировано военных захоронений.
Ранее Польский МИД уже призывал власти Беларуси немедленно прекратить акты вандализма и привлечь виновных к ответственности.