Лукашисты уничтожили еще одно захоронение польских солдат 2 8.07.2022, 10:35

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С землей сровняли братскую могилу солдат Армии Крайовой возле деревни Качичи.

Еще одно захоронение польских солдат уничтожено в Беларуси. С землей сровняли братскую могилу солдат Армии Крайовой возле деревни Качичи Кореличского района в Гродненской области, сообщает "Еврорадио".

В этом месте были похоронены 89 польских партизан, которые погибли в январе 1945 года в боях с внутренними войсками НКВД.

За последнее время в Гродненской области было уничтожено несколько захоронений солдат Армии Крайовой. Так, на минувшей неделе сровняли с землей могилы в деревне Микулишки Ошмянского района. На это место выезжал временный поверенныйв делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, возложил там цветы. После этого его вызвали в МИД, где дипломату заявили, что официально там не зарегистрировано военных захоронений.

Ранее Польский МИД уже призывал власти Беларуси немедленно прекратить акты вандализма и привлечь виновных к ответственности.

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