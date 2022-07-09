Моравецкий: В Польше сейчас самый низкий уровень безработицы в истории 3 9.07.2022, 22:03

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Политика правительства Польши заключается в создании условий для развития предпринимательства.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 8 июля на встрече с избирателями заявил, что в стране сейчас самый низкий уровень безработицы в истории, несмотря на войну в Украине и пандемию, передает «Польское радио».

Матеуш Моравецкий подчеркнул: «Наша политика заключается в создании условий для развития предпринимательства. Мы также строим дороги к лучшим местам для работы, к лучшей жизни, к лучшим школам, к лучшим отношениям между людьми».

Встречи с избирателями являются частью летней кампании партии «Право и справедливость», начатой в начале июня. Ведущие политики партии посещают города и села страны, рассказывая о текущей ситуации в стране и планах правительства.

В 2023 году в Польше должны пройти парламентские выборы.

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