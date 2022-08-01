Запрет на снятие наличной валюты в России становится бессрочным

Запрет на снятие наличной валюты в России становится бессрочным2
- 1.08.2022, 13:11
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Наличных долларов и евро в РФ просто нет.
Ограничения на оборот наличной валюты в России, введенные в первую неделю войны, постепенно становятся бессрочными, пишет Finanz.
Запрет снимать больше 10 тысяч долларов со счетов и лишь по вкладам, открытым до 9 марта, продлевается до 9 марта 2023 года, объявил в понедельник центробанк.
Наличных долларов и евро в стране просто нет. США и Евросоюз запретили поставки банкнот, и в этих условиях «остаются в силе» также и «ограничения на покупку» иностранной валюты, предупреждает ЦБ: банкам разрешена реализация через кассы и обменные пункты лишь купюр, которые «сдают» сами граждане.
Всего у россиян на руках 85 млрд долларов валютного «кэша», говорила в июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина. На валютных счетах и вкладах физлица перед началом войны держали 90 млрд долларов, из которых 18 млрд успели снять до того момента, как ЦБ де-факто «заморозил» счета.
Перспектив отмены запрета на валютный нал не просматривается. Ограничения вряд ли могут быть сняты, пока ограничен ввоз купюр, предупреждает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.